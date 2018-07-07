В Японии из-за дождей погибли 35 человек, 47 пропали без вести

Из-за ливневых дождей в Японии погибли 35 человек, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще 47 числятся пропавшими без вести. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NHK.

Как ранее сообщило правительство Японии, 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны в настоящее время участвуют в операции по спасению пострадавших. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги — фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Судя по кадрам, снятым японскими телекомпаниями с вертолета, тяжелое положение сложилось в префектуре Окаяма, где под водой оказались жилые кварталы на значительной территории. Вода доходит до вторых этажей домов.

Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. Точной и полной картины всего, что произошло за эти сутки, нет даже у спасателей.