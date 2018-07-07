Александр Сафарян считает важной роль университетов в развитии армяно-российского научно-образовательного потенциала

Заведующий кафедрой тюркологииЕреванского государственного университета,

член Евразийского экспертного клубаАлександр Сафарян считает важной роль университетов в развитии огромного, но неиспользованного армяно-российского научно-образовательного потенциала.

Как передает Арменпресс, с докладом на эту тему он выступил на форуме «Стратегический союз Армения-Россия: реалии и современные вызовы», предложив несколько конкретных предложений. Арменпресс представляет доклад полностью.

«Многовековое и имеющее исключительно богатые традиции научное и культурное сотрудничество Армении и России развивалось и за последние годы, хотя очевиден огромный неиспользованный потенциал.

В сжатых рамках данного доклада разрешите представить некоторые конкретные предложения, которые касаются направлений армяно-российского научного сотрудничества. Считаю неоспоримой реальностью, что наряду с работами, которые традиционно ведутся ведомствами, ответственными за сферы культуры, науки и образования и творческими союзами, сегодня на передний план продвигается роль общественных организаций и особенно университетов. Общеизвестно, что ведущие российские университеты – Санкт Петербурга, Москвы и Казани сыграли исключительную историческую роль в формировании богатых традиций армянской науки и образования вообще, и в частности — востоковедения и арменистики. Вспомним, что еще в 1840-е гг. в Казанском университете была создана первая в Российской Империи кафедра арменистики, основоположником которой был один из видных деятелей армянской культуры – Степанос Назарянц.

Конкретно в области тюркологии вузы и академические институты России и других советских республик имели, и конечно же, и сегодня имеют неоспоримый приоритет во всемирном масштабе, а на русском языке была создана и продолжает создаваться более объемная научная литература, нежели на каком — либо другом языке мира. Во время своих многократных выступлений на международных конференциях и лекциях, прочитанных в университетах разных стран, я сердечно выражал доброе пожелание и напутствие студентам и аспирантам в совершенстве овладеть русским языком, что не только даст им возможность прочитать в оригинале вошедшие в сокровищницу всемирной литературы шедевры А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М.А. Шолохова, Б.Л. Пастернака, М.А. Булгакова и других великих Мастеров, но и “вооружиться” конкретными — прагматическими знаниями и навыками, которые действенно способствуют конкурентоспособности молодых востоковедов на международном научно-образовательном рынке и рынке труда. Больно осознание того, что в последнее время иные наши коллеги настолько увлеклись манией забвения русского языка, что у них уже не осталось сил и средств на изучение английского…

В настоящее время приобретает особую важность воссоздание “высокорейтингового” международного тюркологического журнала на русском языке, о чем многократно я имел консультации с нашими коллегами, работающими в МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбУ, Казанском Приволжском федеральном университете, в разных институтах РАН, а также Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумелова (Астана, Казахстан), Туркменском государственном университете им. Махтумкули, в Варшавском и других университетах. С предложением издания международного тюркологического журнала на русском языке мы с нашим соавтором – Послом по особым поручениям МИД Казахстана Ж.Ж. Адилбаевым – многократно выступали также в опубликованных в разных странах наших статьях и научных докладах, постоянно получая положительные отклики. Мы уверены, что такой журнал станет уникальной “площадкой” общения “владеющих единым метаязыком” востоковедов не только стран СНГ, но и Запада и Китая. Хотелось бы представить также интересной случай: много лет тому назад мы с виднейшим историком и медиевистом современной Турции, профессором Илбером Ортайли, руководителем отделения армянской филологии Анкарского университета, доктором Бирсен Караджа, с западноевропейскими тюркологами и османистами и с моим покойным дорогим другом — главным редактором константинопольской-армянской газеты Акос обсуждали вопрос, на каком языке нам провести конференцию, организуемую в рамках кинофестиваля в Стамбуле. Выяснилось, что докладчиков “объединяло” фундаментальное владение русским языком, и было принято решение во избежание дальнейших нежелательных “разночтений” провести конференцию на русском языке, а информацию представить в переводе на турецкий, армянский, французский, английский…

Другое мое предложение, адресованное профессорско-преподавательскому составу университетов и сообществу ценителей искусства стран СНГ, касается литературных и культурных связей. В современном мире именно университеты являются центрами пропаганды и академической оценки литературы и искусства. И сегодня мы, в сотрудничестве с организацией “Интеграция и развитие” и Евразийским экспертным клубом, имеем честь организовать в Ереванском государственном университете встречи с представителями ведущих СМИ, известными деятелями культуры России и других стран Евразийского Союза. Опять я должен подчеркнуть объединяющую роль русского языка в укреплении связей деятелей культуры постсоветских стран. В прошлом году мне посчастливилось участвовать в международном литературном биеннале, прошедшем в Алматы, в рамках всемирной выставки “Экспо – 2017”. Для меня — тюрколога, без сомнения, были поучительны “живое общение с живыми классиками” тюркоязычных литератур, незабываемые встречи с выдающимся русским публицистом, главным редактором “Литературной России” В.В. Огрызко, известным индийским писателем и издателем Д. Бхаратом, видными писателями, переводчиками, издателями, литературоведами, представляющими Финляндию, Корею, Египет, Иран и десятки других стран. Естественно подавляющее большинство мероприятий и неформальных встреч были проведены на русском языке. Были достигнуты конкретные договоренности по изданию переводов и изыскания возможностей для представления современных литературных процессов на университетских площадках. Никогда не забуду теплые слова В.В. Огрызко о покойном моем Учителе и Старшем Товарище — академике Левоне Мкртчяне, кому принадлежат исключительные заслуги в деле пропаганды армянской литературы в России и безграничном русскоязычном мире, укреплении армяно-российских научных и культурных связей, основании в Ереване Русско-армянского (Славянского) университета. Не забуду, как участники из самых разных стран декламировали стихотворения Сильвы Капутикян и Геворга Эмина, которые мастерски перевели на русский язык классики русской советской поэзии 20-ого века… Участники биеннале последовательно подчеркивали, что благодаря “высокому искусству” (по гениальному определению К. И. Чуковского) русской переводческой школы и переводам на русский язык народы стран бывшего СССР и Восточной Европы на протяжении десятилетий знакомились с произведениями классической литературы друг друга и даже современному литературному процессу, что, без сомнений, обогатила всех нас. Я уверен, что мы не потеряем “святую науку расслышать друг друга”, но для этого надо приложить еще много усилий. Во время наших встреч с нашими дорогими коллегами из ведущих российских университетов, с нашими собратьями по перу из Москвы, Санкт Петербурга и Казани, всегда возникает вопрос, что именно университетам предначертана уникальная миссия в деле издания соответствующих поэтических антологий, организации творческих вечеров, ознакомления с историей классической литературы и с современными литературными процессами в Армении и России.

Для старшего поколения деятелей нашей науки и культуры заветными были имена неотрывно и неотрубимо связанных с Армений творчеством и биографией А.А. Блока, В.Я. Брюсова, И.Е. Мантельштама, М.А. Дудина, Е.А. Евтушенко, В.С. Высоцкого, А.Г. Битова. Конечно же, будут новые и новые светлые имена… Но ведь и для утверждения общих духовных ценностей однозначно требуются перманентные усилия, а иногда – и усилия по защите! Укрепление и углубление всестороннего (в частности научного и культурного) армяно-российского сотрудничества будет очевидным свидетельством готовности нашей интеллигенции и нашего нового правительства, подтвердившего свою верность традиционным союзническим отношениям, ответить на новые вызовы».