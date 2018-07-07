ЦБ представил премьер-министру ряд проведенных исследований по экономическому росту и налоговых реформах

В Учебно-исследовательском центре Центрального банка в Дилижане премьер-министру Николу Пашиняну и членам правительства был представлен ряд реализованных ЦБ исследований о прогнозе экономического роста, основных направлениях денежно-кредитной политики, а также перспективах финансовой стабильности, налоговых реформах и их макроэкономических последствиях, реформах государственного управления.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА.

Затем премьер-министр осмотрел Учебно-исследовательский центр, ознакомился с условиями работы и деятельностью.