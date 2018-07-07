Посол США Миллз уверен, что при равных правилах игры в Армении увеличится рост товарооборота между двумя сторонами

Посол Соединенных Штатов в Армении Ричард Миллззаявил, что отношения с Арменией всегда представляли большой интерес и значимость для США и руководства страны.

Как передает Арменпресс, в интервью «Голосу Америки» посол сказал, что они надеются на сотрудничество с новым правительством Армении.

«Думаю, что приоритеты нового правительства важны, чтобы сделать экономику более справедливой для всех, улучшить ситуацию с защитой прав человека, положить конец коррупции. Это приоритеты, которые мы тоже хотели бы видеть реализованными. Посольство и правительство США надеются сотрудничать с новым правительством Армении, чтобы помочь в реализации его целей. Это будет довольно сложно. Я уверен, что армяне достаточно мудры, чтобы осознать это. Мирные протесты были вызовом для граждан Армении, который они приняли и успешно преодолели. Трудной проблемой было превратить эти ценности в реальные действия», - сказал Миллз.

Он заверил, что они будут тесно сотрудничать с правительством Армении. По словам посла, основным сектором, в котором США могут оказать помощь и который представляет большой интерес как для правительства Армении, так и для армян, живущих в США, является рост торговли и инвестиций.

«Это было моим и приоритетом посольства в течение последних трех лет, у нас даже были определенные успехи перед последними событиями. За последние три года в экономику Армении было сделано инвестиций на 600 миллионов долларов», - сказал он.

Торговляс 2008г. выросла, в 2017 году на 42% по сравнению с 2016г. За последние 4 месяца также зафиксирован рост на 30%. «Думаю, что если правительству удастся преодолеть коррупцию и обеспечить независимую судебную власть, то объемы торговли вырастут выше, потому что в качестве посла я много раз слышал за последние три года как от американских, так и армянских предпринимателей, что основным препятствием для торговли и бизнеса является ощущение, что в Армении нет равных условий, и система для некоторых более благоприятна. Если правительство сможет преодолеть это, думаю, есть реальная возможностькрупной торговли и инвестиций со стороны Соединенных Штатов, что я считаю самой большой поддержкой, которую мы можем обеспечить Армении», - сказал посол.