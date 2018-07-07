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Арцахская проблема должна быть решена исключительно мирным путем – Армен Саркисян


Революция произошлапотому, что изменилисьвы. Так  сказал президент Армении Армен Саркисян 7 июля молодым участникам форума «Демократия, безопасность и внешняя политика».

«Люди, которые идут по улицамсегодня, отличаются от тех, которые шли по улицам несколько месяцев назад. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что в их глазах есть надежда и вера в будущее», - сказал президент.

Как  передает Арменпресс, президент Армен Саркисян стал гостем на 3-м форуме в Армянском институте международных отношений и безопасности. В начале  заседания президент обратился к  последним событиям в  республике и отметил роль молодежи в состоявшихся переменах.

«Есть разные названия - «Бархатная революция», «Новая Армения», но лучшее описание - «Молодая Армения», ибо в этом есть идея молодежи, которой является верой в будущее», - сказал Саркисян.

Президент ответил на вопросы  присутствующих, в том числе  и об Арцахе.

«В решении проблемы  Арцаха нет силовых вариантов. Любое применение  силы  будет трагичным для  обеих сторон. Единственный путь – мирные переговоры», - сказал Саркисян.

Армен Саркисян высказался и о некоторых законодательных измерениях, касающихся числа  советников президента.

В законе прописано, что президент не  может иметь на бесплатной  основе более  двух советников и  таких молодых, как вы. Есть множество людей, которые могут быть блестящими советниками, и эти изменения  призваны  сделать деятельность президента наиболее эффективной», - сказал Саркисян.




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