Арцахская проблема должна быть решена исключительно мирным путем – Армен Саркисян

Революция произошлапотому, что изменилисьвы. Так сказал президент Армении Армен Саркисян 7 июля молодым участникам форума «Демократия, безопасность и внешняя политика».

«Люди, которые идут по улицамсегодня, отличаются от тех, которые шли по улицам несколько месяцев назад. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что в их глазах есть надежда и вера в будущее», - сказал президент.

Как передает Арменпресс, президент Армен Саркисян стал гостем на 3-м форуме в Армянском институте международных отношений и безопасности. В начале заседания президент обратился к последним событиям в республике и отметил роль молодежи в состоявшихся переменах.

«Есть разные названия - «Бархатная революция», «Новая Армения», но лучшее описание - «Молодая Армения», ибо в этом есть идея молодежи, которой является верой в будущее», - сказал Саркисян.

Президент ответил на вопросы присутствующих, в том числе и об Арцахе.

«В решении проблемы Арцаха нет силовых вариантов. Любое применение силы будет трагичным для обеих сторон. Единственный путь – мирные переговоры», - сказал Саркисян.

Армен Саркисян высказался и о некоторых законодательных измерениях, касающихся числа советников президента.

В законе прописано, что президент не может иметь на бесплатной основе более двух советников и таких молодых, как вы. Есть множество людей, которые могут быть блестящими советниками, и эти изменения призваны сделать деятельность президента наиболее эффективной», - сказал Саркисян.