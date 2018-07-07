Бако Саакян принял представителей Бюро АРФД

7 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна и политического представителя Бюро АРФ «Дашнакцутюн», руководителя фракции АРФД Национального собрания Республики Армения Армена Рустамяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики республики и региональных процессов.

Президент Саакян отметил востребованность подобных обсуждений, ставших традиционными.

Во встрече принял участие представитель Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха Давид Ишханян.