Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

В Армении ожидаются кратковременные дожди


МЧС РА сообщает, что 7-8 июля после  полудня  в отдельных районах Армении ожидаются кратковременные  дожди и грозы.  9-12 июля погода будет без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. вечером 7-8 июля - усиление ветра до 15-20 м/с. 7 июля температура  снизится на 3-4градуса, а  9-10 июля на столько же повысится.

В Ереване 7-8 июля вечером   в отдельных районах  ожидаются кратковременные  дожди и грозы, возможно усиление ветра до 15-20 м/с.9-12 июля погода будет без осадков.

 




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