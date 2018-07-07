В Армении ожидаются кратковременные дожди

МЧС РА сообщает, что 7-8 июля после полудня в отдельных районах Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы. 9-12 июля погода будет без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. вечером 7-8 июля - усиление ветра до 15-20 м/с. 7 июля температура снизится на 3-4градуса, а 9-10 июля на столько же повысится.

В Ереване 7-8 июля вечером в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможно усиление ветра до 15-20 м/с.9-12 июля погода будет без осадков.