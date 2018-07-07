Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Святое копье Гегард выставлено в Кафедральном соборе


Святое  копье Гегард выставлено в Кафедральном соборе Св.Эчмиадзина.

Как  передает Арменпресс, оно  представлено верующим с благословения КатоликосаВсех Армян Гарегин II.

Гегард  останется в соборе с  11:00 часов до вечернего богослужения. 

В  Кафедральном соборе Св.Эчмиадзина хранится одна из христианских святынь -  Гегард, которым освящается Святое  миро. Этим копьем римский легионер Лонгин пронзил тело распятого Христа.

Согласно традициям ААЦ, копье  принесено в  Армению в 33 году н.э. апостолом Фадеем. 500 лет Гегард хранился в Айриванке, названном впоследствии Гегардаванк. Затем оно было перенесено в Св.Эчмиадзин, где  и хранится до сих пор. Согласно историческим преданиям, Гегард излечивает от душевных и телесных болезней.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации