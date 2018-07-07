Святое копье Гегард выставлено в Кафедральном соборе Св.Эчмиадзина.

Как передает Арменпресс, оно представлено верующим с благословения КатоликосаВсех Армян Гарегин II.

Гегард останется в соборе с 11:00 часов до вечернего богослужения.

В Кафедральном соборе Св.Эчмиадзина хранится одна из христианских святынь - Гегард, которым освящается Святое миро. Этим копьем римский легионер Лонгин пронзил тело распятого Христа.

Согласно традициям ААЦ, копье принесено в Армению в 33 году н.э. апостолом Фадеем. 500 лет Гегард хранился в Айриванке, названном впоследствии Гегардаванк. Затем оно было перенесено в Св.Эчмиадзин, где и хранится до сих пор. Согласно историческим преданиям, Гегард излечивает от душевных и телесных болезней.