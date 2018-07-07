Родители считают, что в начальных классах дети чересчур загружены

В начальных классах дети чересчур загружены, у них не остается времени на игры и отдых.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала мать второклассника Карена – Рузанна.

«Сын очень устает. Задания объемны и трудны. В этом причина того, что дети не хотят учиться», - сказала она.

Родители считают, что перегружать детей нельзя, наоборот, надо сделать так, чтобы они тянулись к школе, к знаниям.

«Не справляясь с трудными и большими заданиями, дети разочаровываются в школе. К примеру, мой сын – он не хочет идти в школу», - сказала мама третьеклассника Коли.

Арменпресс обратился к начальнику управления общего образования МОН Ашоту Аршакяну.

«Проводятся экспертные исследования, которые проводит Институт образования. Учитываются все возрастные особенности. А тяжесть книг всегда была проблемой. Этот вопрос согласовывается с Минздравом, но он будет изучаться», - сказал он.