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Родители считают, что в начальных классах дети чересчур загружены


В  начальных классах дети чересчур загружены, у них не остается времени на  игры  и отдых.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала мать второклассника Карена – Рузанна.

«Сын очень устает. Задания  объемны  и трудны. В этом причина того, что дети не хотят учиться», - сказала она. 

Родители считают, что перегружать детей нельзя, наоборот, надо сделать так, чтобы  они тянулись к  школе, к знаниям.

«Не справляясь с трудными и большими заданиями, дети разочаровываются в школе. К примеру, мой  сын – он не хочет идти в школу», - сказала мама третьеклассника Коли. 

Арменпресс обратился к  начальнику управления общего образования  МОН Ашоту  Аршакяну.

«Проводятся экспертные исследования, которые проводит Институт образования. Учитываются все  возрастные особенности. А тяжесть книг всегда была  проблемой. Этот вопрос согласовывается с Минздравом, но он будет изучаться», - сказал он.

 




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