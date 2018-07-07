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Европейские индексы - 06-07-18


МОСКВА, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.19% и составил 12464.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.86% и составил 5366.32 пункта, британский FTSE вырос на 0.40% и составил 7603.22 пункта, а российский RTSI вырос на 2.10% и составил 1171.64 пункта.




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