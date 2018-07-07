Арестован также брат мэра Масиса

Решением суда брат мэра Масиса – Гор Амбарцумян арестован.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета РА СонаТрузян.

«Недавно суд удовлетворил ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении брата мэра Масиса – Гора Амбарцумяна», - сказала СонаТрузян.

Ранее Трузян сообщила об аресте мэра Масиса Давида Амбарцумяна.

В результате широкомасштабных следственных и судебно-процессуальных действий получено достаточно доказательств, на основании которых предъявлено новое обвинение в отношении Давида Амбарцумяна и его брата Гора Амбарцумяна.

Давиду Амбарцумяну предъявлено обвинениепо чч. 1-2 статьи 235 и ч.4 ст.258 УК РА,Гору Амбарцумяну – по п.1(2 раздел) ч.3 ст.258 и ч. 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА.

Следователь представил суду ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в их отношении, что было удовлетворено.