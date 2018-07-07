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Арестован также брат мэра Масиса


Решением суда брат мэра Масиса – Гор Амбарцумян арестован.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила  пресс-секретарь Следственного комитета РА  СонаТрузян.

«Недавно суд удовлетворил ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении брата мэра Масиса – Гора Амбарцумяна», - сказала СонаТрузян.

Ранее Трузян сообщила  об аресте  мэра Масиса Давида Амбарцумяна.

В результате широкомасштабных следственных и судебно-процессуальных действий получено достаточно доказательств, на основании которых  предъявлено новое  обвинение  в  отношении Давида Амбарцумяна и его брата Гора Амбарцумяна.

Давиду  Амбарцумяну предъявлено  обвинениепо чч. 1-2 статьи 235 и ч.4 ст.258 УК РА,Гору Амбарцумяну – по п.1(2 раздел) ч.3 ст.258    и ч. 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА.

Следователь представил суду ходатайство  об избрании ареста в качестве меры пресечения в их отношении, что было удовлетворено.

 




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