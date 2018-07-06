Председатель парламента Республики Арцах принял бывшего мэра французского города Вьен Жака Ремийе

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 6-го июля принял бывшего мэра французского города Вьен Жака Ремийе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, приветствуя гостя, руководитель парламента высоко оценил усилия и инициативность бывшего мэра в деле укрепления дружбы между Францией и Арцахом, в частности подчеркнув его роль в подписании в 2014 году Декларации о дружбе между арцахским городом Гадрут и французским городом Вьен.

Жак Ремийе заверил, что отныне также продолжит работать в направлении укрепления дружбы, повышения уровня взаимодействия между двумя странами и установления окончательного мира в Арцахе. Бывший мэр с удовлетворением констатировал, что из года в год растет число городов-побратимов, а направления сотрудничества пополняются новыми программами.

В ходе встречи стороны коснулись также осуществления программ франкофонии в Арцахе, межпарламентских связей и сотрудничества с городами-побратимами.

Во встрече приняли участие член Круга дружбы "Арцах-Франция" Артур Товмасян и заместитель министра иностранных дел Феликс Хачатурян.