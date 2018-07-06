В каждом явлении важнейшим компонентом является культурный аспект: премьер- министр присутствовал на посвященном юбилею “Creative Armenia” мероприятии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян в Национальной галерее Армении присутствовали на мероприятии, посвященном первому юбилею культурного фонда “Creative Armenia”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в мероприятии приняли участие члены правительства, аккредитованные в Армении послы разных стран, основатель фонда Карин Ованнисян, член консультативного учредительного совета “Creative Armenia”, известный рок-музыкант Серж Танкян, общественные и культурные деятели.

Приветствуя присутствующих, премьер-министр отметил, что в действительности в каждом явлении важнейшим компонентом является культурный аспект. «Произошедшие политические изменения фактически были разрешением серьезного культурного конфликта и, по сути, на политической арене столкнулись между собой культура насилия и культура любви. Культура любви победила. Это глобальное изменение в жизни Армении, потому что, к сожалению, до недавнего времени культуру любви принято было считать культурой слабости, а культуру насилия - культурой силы. Мы доказали обратное, и это самое важное изменение, произошедшее в Армении. Сегодня это изменение продолжается, и мы надеемся, что оно еще долго будет продолжаться и последовательно укореняться в нашей политической и общественной жизни. Эти изменения стали возможны, когда стало возможным изменение отношений между двумя гражданами, культура конфликта была заменена культурой сотрудничества. Эти изменения чрезвычайно важны, и они действительно имеют радикальное значение. Это не просто смена власти, а изменение мышления, и это приведет к множеству других изменений. Я рад, что многие сегодня в Армении понимают, что культура любви достаточно сильна как для защиты родины, так и для защиты народа, гражданина и его прав, а культура насилия потерпела крах. Возврата к культуре насилия больше не будет. Народ Республики Армения уже освобожден, и это институциональные свободы, и самое главное - сегодняшнее освобождение должно превратиться в личную, творческую и культурную свободу каждого гражданина. Это, в свою очередь, приводит к переоценке собственной роли, отношения властей к гражданину, отношений между гражданином и властью. Изменения в нашей стране должны приносить с собой все новые и новые результаты, и я убежден, что эти результаты есть и будут. Я уверен, что каждый день и каждую неделю мы увидим новые победы любви в Республике Армения”,- сказал Никол Пашинян.

Цель фонда “Creative Armenia” - найти талантливых художников в Армении и способствовать культурному пробуждению в стране.