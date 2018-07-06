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Премьер-министр Армении принял Сергея Лебедева


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял председателя исполнительного комитета СНГ, исполнительного секретаря Сергея Лебедева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил важность дальнейшего развития и расширения сотрудничества между государствами-членами СНГ в разных сферах и подчеркнул, что правительство Армении готово продолжать активное сотрудничество в рамках СНГ. Никол Пашинян поприветствовал инициативу объявить Горис культурной столицей СНГ и выразил уверенность, что запланированные мероприятия будут способствовать укреплению и углублению культурных связей между государствами-членами СНГ.

Исполнительный секретарь СНГ высоко оценил вовлеченность Армении в деятельность организации и эффективное сотрудничество между нашей страной и Исполнительным комитетом СНГ.




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