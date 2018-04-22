Предстоящие на 7 июля мероприятия
21:27, Июль 06, 2018
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- 22:00 В каждом явлении важнейшим компонентом является культурный аспект: премьер- министр присутствовал на посвященном юбилею “Creative Armenia” мероприятии
- 21:52 Премьер-министр Армении принял Сергея Лебедева
- 21:27 Предстоящие на 7 июля мероприятия
- 21:20 Президент Республики Арцах назначил нового министра здравоохранения
- 21:04 Президент Армении принял постоянного секретаря министерства иностранных дел Великобритании
- 20:45 В отношении мэра города Масиса Давида Амбарцумяна в качестве меры пресечения избран арест
- 20:30 Святое копье будет представлено в Кафедральном соборе Первопрестольного Святого Эчмиадзина
- 19:43 Серж Танкян уверен, что, как бизнес, горнодобывающая промышленность уже устарела
- 19:36 Посол Армении в Нидерландах встретился с исполнительным директором Европола
- 19:01 Хорошие отношения с Ереваном сохраняются: мэр Астаны
- 18:41 Делегация во главе с министром территориального управления и развития Армении Суреном Папикяном посетит Москву
- 18:23 Арамаис Григорян назначен заместителем министра диаспоры
- 18:08 Мэр Капана Ашот Айрапетян подал в отставку
- 18:07 Глава МИД Армении поприветствовал поддержку Великобритании усилиям Минской группы ОБСЕ
- 18:02 Глава МИД Армении принял исполнительного секретаря СНГ
- 18:00 Президент Армении Армен Саркисян принял Михаила Швыдкого
- 17:55 Президент Арцаха принял представителей общественной организации "Ассоциация развития малого и среднего бизнеса Арцаха"
- 17:53 Армен Казарян встретился с председателем Совета попечителей Французско-армянского фонда развития
- 17:42 Никол Пашинян встретился с руководителями общин Вайоц Дзора и жителями Ехегнадзора и Арени
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-07-18
- 17:30 Азиатские индексы - 06-07-18
- 17:29 Президент Армении принял признанных шведских кинодеятелей Пео Холмквиста и Сюзан Хардалян
- 17:18 У Армении и Ливана большой потенциал сотрудничества в сфере туризма: Аветис Китанян
- 16:55 Президент Арцаха принял члена Круга дружбы Арцах-Франция, бывшего мэра города Вьен Жака Ремийе
- 16:22 СМИ: экс-премьер Пакистана Наваз Шариф получил 10 лет тюрьмы
- 16:04 Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ сообщил о предстоящей встрече глав МИД Армении и Азербайджана
- 15:57 Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Сирии
- 15:40 Президент Армении принял Арсине Ханджян
- 15:37 Состоялась встреча А.Баблояна с председателем Палаты общин Канады Джефом Реганом
- 15:29 Юнкер считает, что встреча с Трампом поможет снять разногласия по торговле между ЕС и США
- 14:55 СМИ: число жертв ливней в Японии достигло четырех человек
- 14:25 Мы не преследуем никого персонально или по принадлежности к какой-то семье: Пашинян – о последних разоблачениях
- 14:19 Премьер-министр Армении встретился с протестующими против эксплуатации рудника Амулсара гражданами и представителями компании “Lydian Armenia”
- 14:14 Глава МИД Ирана уверен в поддержке Китаем сделки по атому на встрече в Вене
- 13:37 Блок «Царукян» предложил полностью перейти к пропорциональной избирательной системе
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