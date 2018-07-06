Президент Армении принял постоянного секретаря министерства иностранных дел Великобритании

Президент Армении Армен Саркисян 6 июля принял постоянного секретаря министерства иностранных дел Великобритании сэра Саймона Макдональда.

Армен Саркисян поприветствовал визит сэра Макдональда в Армению, отметив, что взаимные визиты на высоком уровне способствуют расширению диалога между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, британский дипломат высоко оценил мирное урегулирование недавних событий в Армении в рамках Конституции и роль президента в этом процессе.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах армяно-британского сотрудничества. Они согласились, что существует большой потенциал для сотрудничества и много направлений, где могут быть достигнуты самые ощутимые результаты.