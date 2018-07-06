В отношении мэра города Масиса Давида Амбарцумяна в качестве меры пресечения избран арест. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, предъявлено обвинение также его брату Гору Амбарцумяну.

По уголовному делу, расследуемому Управлением по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета РА, добыты фактические данные об участии мэра города Масиса Давида Амбарцумяна в инциденте, произошедшем около 16:00-17:00 22 апреля 2018 года на оживленной части перекрестка на автотрассе между селами Айанист и Овташат.

22 апреля 2018 года из медцентра Масиса поступило сообщение о том, что к ним с диагнозом проникающая огнестрельная рана мягких тканей правой голени поступил житель Эчмиадзина(21.03.1958 г.р.).

В результате предпринятых мероприятий было установлено, что 60-летний житель получил огнестрельное ранение во время инцидента, произошедшего близ перекрестка на автотрассе между селами Айанист и Овташат, где несколько жителей проводили акцию протеста.

По факту следственным управлением по Араратской области 25 апреля было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА, производство дальнейшего расследования которого продолжило следственное управление по особо важным делам ГВСУ СК РА. Проработан план следственных действий и предприняты необходимые масштабные следственные действия для установления круга участников конфликта, индивидуализации действий каждого из них, допрошены ряд лиц.

По данным предварительного следствия несколько жителей Араратской области 22 апреля проводили шествие в сторону Еревана для участия в намеченном в 19:00 митинге на Площади Республики. Чтобы преградить путь шествию, около 16:00-17:00 группа лиц на автомобилях без регистрационных номерных знаков на перекрестке трассы между селами между Айанист и Овташат перекрыли дорогу, ведущую в Ереван, применили насилия в отношении участников шествия, использовали оружие. Четыре человека признаны потерпевшими.

По уголовному делу добыты фактические данные об участии мэра города Масиса Давида Амбарцумяна в инциденте, и 23 июня ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА.

Ранее СК сообщил, что по данному уголовному делу установлена личность человека, применившего оружие: им оказался житель Масиса. Еще 17 мая было вынесено решение об его привлечении в качестве обвиняемого по части 1 статьи 235 и части 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.