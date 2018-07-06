Серж Танкян уверен, что, как бизнес, горнодобывающая промышленность уже устарела

Армения должна избавиться от горнодобывающей сферы, поскольку она наносит ущерб природе и всей стране. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал американский рок-музыкант армянского происхождения Серж Танкян.

Фронтмен группы SOAD беседовал с журналистами в Ереване, коснувшись широко освещаемого вопроса о месторождении Амулсар, о текущих протестах вокруг его деятельности и горнодобывающей промышленности в целом.

Танкян подчеркнул, что добыча полезных ископаемых опасна для страны с точки зрения охраны природы.

«Как бизнес, горнодобывающая промышленность уже устарела, и нужно быть умнее, нужны “зеленые шаги” для страны», - сказал Танкян.