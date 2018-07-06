Посол Армении в Нидерландах встретился с исполнительным директором Европола

Посол Армении в Нидерландах Гарегин Мелконян 5 июля встретился с исполнительным директором Европола Катрин де Болл в штаб-квартире организации в Гааге.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, посол поздравил де Болл со вступлением в должность в мае этого года и пожелал ей плодотворной работы.

Посол выразил надежду на то, что во время пребывания в должности де Болл будет возможно эффективное сотрудничество между Арменией и Европолом.

Мелконян отметил, что посольство Армении в Нидерландах готово поддержать сотрудничество Армения-Европол в правоохранительной сфере. В этом контексте посол затронул повестку сотрудничества Армения-ЕС и шаги по развитию существующих договорно-правовых отношений.

Катрин де Болл поблагодарила за поздравления и подчеркнула, что углубление связей с зарубежными партнерами имеет важное значение для Европола. Она представила процессы, связанные с внешними связями ЕС и Европолом в области правоохранительной деятельности.

Стороны также затронули другие вопросы, связанные с Европолом, и договорились продолжить обсуждения для развития сотрудничества.