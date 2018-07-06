Хорошие отношения с Ереваном сохраняются: мэр Астаны

В столице Казахстана Астане проживает около 1000 армян. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал мэр Астаны Асет Исекешев. Мэр хочет, чтобы больше армян приминало участие в организуемых в Астане мероприятиях.

«В Астане известно несколько армян. У нас хорошие отношения с Ереваном и другими городами Армении. В этом и следующем году мы планируем провести Дни Астаны и Еревана, а также организовать взаимные визиты культурных делегаций. Конечно, я хочу, чтобы армяне чаще участвовали в мероприятиях, чаще приезжали в Астану», - сказал Исекешев.

По его словам, политика мира и согласия между народами Казахстана является приоритетом для президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Он создал ассамблею с участием проживающих в Казахстане разных народов, которая имеет право влиять на депутатов парламента Казахстана. Собрание ассамблеи проводится каждый год с участием представителей всех наций, участвующих в нем», - сказал Исекешев.

Мэр отметил, что в Астане также существует муниципальная ассамблея, потому что в городе проживает более 1000 наций.

«Мы часто собираемся и обсуждаем существующие проблемы. Мир и согласие для нас очень важны, поэтому мы празднуем праздники всех народов», - сказал Исекешев.