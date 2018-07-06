Делегация во главе с министром территориального управления и развития Армении Суреном Папикяном посетит Москву

Делегация во главе с министром территориального управления и развития Армении Суреном Папикяном 7 июля с двухдневным визитом посетит Москву для участия в Бизнес-форуме по экономическому развитию приграничных населённых пунктов Армении, организованном Союзом армян России. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.