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Делегация во главе с министром территориального управления и развития Армении Суреном Папикяном посетит Москву


Делегация во главе с министром территориального управления и развития Армении Суреном Папикяном 7 июля с двухдневным визитом посетит Москву для участия в Бизнес-форуме по экономическому развитию приграничных населённых пунктов Армении, организованном Союзом армян России. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.




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