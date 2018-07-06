Арамаис Григорян назначен заместителем министра диаспоры

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 6 июля подписал указ о назначении Арамаиса Григоряна заместителем министра диаспоры.

Как сообщает Арменпресс, другими решениями Пашиняна, Армен Мирзоян освобожден с должности генерального секретаря инспекционного органа по продовольственной безопасности, а Левон Халикян освобожден с должности руководителя инспекционного управления по контролю за рынком.