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Мэр Капана Ашот Айрапетян подал в отставку


Мэр города Капана Ашот Айрапетян подал в отставку.

«Дорогие жители Капана, я ухожу с поста мэра», - как сообщает Арменпресс, написал он в Facebook.

Объясняя свою отставку, Айрапетян отметил, что есть «объективные, субъективные и глубокие причины». Он подчеркнул, что его видение в управлении городом отличается от видения жителей.

Он пожелал удачи своему преемнику.


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