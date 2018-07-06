Мэр Капана Ашот Айрапетян подал в отставку

Мэр города Капана Ашот Айрапетян подал в отставку.

«Дорогие жители Капана, я ухожу с поста мэра», - как сообщает Арменпресс, написал он в Facebook.

Объясняя свою отставку, Айрапетян отметил, что есть «объективные, субъективные и глубокие причины». Он подчеркнул, что его видение в управлении городом отличается от видения жителей.

Он пожелал удачи своему преемнику.