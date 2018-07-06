Глава МИД Армении поприветствовал поддержку Великобритании усилиям Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 6 июля принял постоянного секретаря министерства иностранных дел Великобритании сэра Саймона Макдональда.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян с удовлетворением отметил, что в последнее время в армяно-британских отношениях наблюдается активизация, что также выражается в активизации высокопоставленных взаимных визитов. Министр Мнацаканян подтвердил приверженность Армении продолжению и расширению диалога между двумя странами для достижения более ощутимых результатов.

Поблагодарив за прием, сэр Макдональд сказал, что сейчас очень хорошее время для визита в Армению, чтобы получить из первых рук информацию о событиях в стране, а также обсудить пути расширения армяно-британской повестки.

Министр иностранных дел проинформировал собеседника о последних внутриполитических событиях в Армении, подчеркнув приверженность нового правительства проведению непрерывных реформ и отметив важность поддержки партнеров Армении в процессе реформ.

Зограб Мнацаканян и Саймон Макдональд коснулись партнерства Армения-ЕС и важности Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В этой связи министр Мнацаканян выразил надежду, что Великобритания скоро ратифицирует соглашение.

Собеседники также затронули международные и региональные вопросы, обменялись мнениями о ситуации в Сирии и последних развитиях в ядерной программе Ирана.

Министр иностранных дел Армении представил гостю процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подтвердив приверженность Армении мирному урегулированию конфликта в рамках согласованного на международном уровне формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ и отметив, что статус и безопасность Арцаха являются приоритетами для армянской стороны. В этом контексте министр иностранных дел Мнацаканян придал большое значение формированию атмосферы строительства мира и поприветствовал поддержку Великобритании усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В рамках визита в Армению постоянный секретарь министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд прочитал лекцию в Дипломатической школе МИД Армении.