Глава МИД Армении принял исполнительного секретаря СНГ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 6 июля принял председателя исполнительного комитета СНГ, исполнительного секретаря Сергея Лебедева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян отметил, что Армения придает большое значение роли СНГ в развитии сотрудничества между государствами-членами и будет продолжать активное участие в деятельности организации по всем направлениям.

Сергей Лебедев высоко оценил участие Армении в инициативах организации и выразил удовлетворение традиционно активным сотрудничеством с представителями Армении в этом направлении.

Министр иностранных дел Армении и исполнительный секретарь СНГ обменялись мнениями о культурном сотрудничестве в рамках Содружества независимых государств, подчеркнув в этом контексте тот факт, что Горис признан культурной столицей СНГ в 2018 году.

Зограб Мнацаканян и Сергей Лебедев обсудили подготовительные работы предстоящих заседаний уставных органов СНГ.

Министр Мнацаканян представил исполнительному секретарю СНГ внутриполитические события в Армении, приоритеты внешней политики, подтвердив приверженность Армении продолжению активного участия в СНГ, в том числе развитие двусторонних отношений со странами СНГ.