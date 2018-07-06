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Президент Армении Армен Саркисян принял Михаила Швыдкого


Президент Армении Армен Саркисян принял 6 июля принял специального представителя президента Российской Федерации по линии международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями вокруд артмяно-российского сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.




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