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Президент Арцаха принял представителей общественной организации "Ассоциация развития малого и среднего бизнеса Арцаха"


Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 июля принял представителей общественной организации "Ассоциация развития малого и среднего бизнеса Арцаха".

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса в республике.

Бако Саакян отметил важность подобных обсуждений с представителям общественного сектора для лучшего представления существующих в сфере проблем и разработки разных путей их решения.




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