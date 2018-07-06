Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 июля принял представителей общественной организации "Ассоциация развития малого и среднего бизнеса Арцаха".

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса в республике.

Бако Саакян отметил важность подобных обсуждений с представителям общественного сектора для лучшего представления существующих в сфере проблем и разработки разных путей их решения.