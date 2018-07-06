Армен Казарян встретился с председателем Совета попечителей Французско-армянского фонда развития

Начальник Миграционной службы министерства территориального управления и развития Республики Армения Армен Казарян 6 июля встретился с председателем Совета попечителей Французско-армянского фонда развития Алаином Тухадяном. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе фонда, в ходе встречи были обсуждены текущие программы миграции и новую концепцию сотрудничества.