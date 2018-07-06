Никол Пашинян встретился с руководителями общин Вайоц Дзора и жителями Ехегнадзора и Арени

В областном муниципалитете Вайоц Дзора премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с руководителями общин области. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Пашинян отметил, что раньше в государственных должностях были элементы наслаждения, однако должность должна восприниматься как служба. “Это должно начинаться с меня, я так и поступаю. Очевидно, что государственная служба должна быть действительно службой, а не возможностью для злоупотреблений и получения привилегий", - сказал глава правительства. Премьер-министр сообщил, что на основании предложений министра территориального управления и развития было принято решение выделить 10 млрд драмов на субвенции общин. Никол Пашинян призвал представить соответствующие программы, которые, предпочтительно, касались инфраструктур, восстановления систем питьевой воды и ирригации, сельскохозяйственной техники и дорог. “Мы надеемся потратить деньги так, чтобы они имели цепную реакцию, чтобы экономика в областях сдвинулась с места”, - сказал премьер-министр, подчеркнув, что особое внимание следует уделять качеству строительства. В то же время премьер отметил, что отныне в Армении будут исключены монополии, в том числе в сфере экспорта крупного и мелкого рогатого скота. Правительство будет поощрять рост животноводства, чтобы крестьянин получал максимальный доход от экспорта. “В Армении изменилась атмосферы, и люди должны увидеть эти изменения в своих общинах, начиная с деятельности руководителя общины. Мы должны исключить любые злоупотребления. Любой такой случай будет расследован. Сегодня никто не может иметь никаких обязательств перед кем-либо. Те, кто готов работать в рамках этих правил, имеют поддержку жителей своих общин, мы готовы работать с этими руководителями общин, идти с ними плечом к плечу и двигаться вперед”, - сказал Никол Пашинян.

Затем премьер-министр встретился с жителями общин Ехегнадзор и Арени. Никол Пашинян добавил, что цель визитов в области - убедиться, что каждый гражданин чувствует себя победителем и считает себя соавтором происходящих в Армении изменений. “Это очень важно для нас. Мы хотим, чтобы вы были уверены, что время для незаконности, произвола, коррупции и грабежа в Армении подошло к концу. И мы должны вместе создать новую страну, новую Армению, где высшим субъектом является гражданин Армении, который чувствует себя гордым, победившим и достойным”, - сказал Никол Пашинян, заверив, что правительство вместе с народом шаг за шагом будет перестраивать страну, каждый ее квадратный метр. “Народ Республики Армения победил, и никто в Армении не осмелиться даже попытаться захватить победу у народа. Тот, кто пытается это сделать, получит достойный отпор правительства и народа. Дорогие люди, я люблю всех вас, я преклоняюсь перед вами и целую всех вас, я горжусь всеми вами, и я хочу, чтобы вы были уверены и убеждены в том, что ваша победа не имеет альтернативы”, - сказал Никол Пашинян.