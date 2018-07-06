Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-07-18

ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 июля, курс доллара США вырос на 0.22 драмa и составил 483.17 драм. Курс евро вырос на 3.84 драмa и составил 565.70 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.65 драм. Курс британского фунта вырос на 1.26 драмa и составил 639.14 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 67.11 драмa и составила 19503.28 драм. Цена серебра выросла на 0.42 драмa и составила 247.77 драм. Цена платины выросла на 122.44 драмa и составила 13134.23 драм.