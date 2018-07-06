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Азиатские индексы - 06-07-18


ТОКИО, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.12% и составил 21788.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.92% и составил 1691.54 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.49% и составил 2747.23 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 28315.62 пункта.




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