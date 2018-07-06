Азиатские индексы - 06-07-18
ТОКИО, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.12% и составил 21788.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.92% и составил 1691.54 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.49% и составил 2747.23 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 28315.62 пункта.
- 18:23 Арамаис Григорян назначен заместителем министра диаспоры
- 18:08 Мэр Капана Ашот Айрапетян подал в отставку
- 18:00 Президент Армении Армен Саркисян принял Михаила Швыдкого
- 17:55 Президент Арцаха принял представителей общественной организации "Ассоциация развития малого и среднего бизнеса Арцаха"
- 17:42 Никол Пашинян встретился с руководителями общин Вайоц Дзора и жителями Ехегнадзора и Арени
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-07-18
- 17:30 Азиатские индексы - 06-07-18
- 17:29 Президент Армении принял признанных шведских кинодеятелей Пео Холмквиста и Сюзан Хардалян
- 16:55 Президент Арцаха принял члена Круга дружбы Арцах-Франция, бывшего мэра города Вьен Жака Ремийе
- 16:22 СМИ: экс-премьер Пакистана Наваз Шариф получил 10 лет тюрьмы
- 16:04 Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ сообщил о предстоящей встрече глав МИД Армении и Азербайджана
- 15:57 Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Сирии
- 15:40 Президент Армении принял Арсине Ханджян
- 15:37 Состоялась встреча А.Баблояна с председателем Палаты общин Канады Джефом Реганом
- 15:29 Юнкер считает, что встреча с Трампом поможет снять разногласия по торговле между ЕС и США
- 14:55 СМИ: число жертв ливней в Японии достигло четырех человек
- 14:25 Мы не преследуем никого персонально или по принадлежности к какой-то семье: Пашинян – о последних разоблачениях
- 14:14 Глава МИД Ирана уверен в поддержке Китаем сделки по атому на встрече в Вене
- 13:37 Блок «Царукян» предложил полностью перейти к пропорциональной избирательной системе
- 13:35 Мероприятия, посвященные празднику Вардавар, в Ереване начнутся с 7-го июля
- 13:34 Китай ввел пошлины на американские товары
- 13:16 Начальнику охраны Гагика Царукяна Эдуарду Бабаяну предъявлено обвинение: он арестован
- 12:54 СМИ: в КНДР ожидают приезда Си Цзиньпина на годовщину основания страны
- 12:39 На обсуждении, устроенном по инициативе премьер-министра, стороны за и против Амулсара к согласию не пришли
- 12:33 Группа лиц ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине: иерей Ваграм Меликян
- 12:32 По случаю Дня Конституции, Давид Тоноян побывал в N-ской военной части
- 12:27 На территории Армении температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса
- 12:15 Делегация во главе с А.Баблояном на форуме председателей франкофонных парламентов
- 12:13 Торжественная церемония награждения учащихся в резиденции президента Республики Арцах
- 12:12 Ара Варданян вернулся на работу: в счет фонда «Армения» продолжают поступать пожертвования
- 11:48 МИД Франции: ответ на санкции США против Ирана будет выработан к ноябрю
- 11:40 По инициативе премьер-министра, в Джермуке состоится обсуждение с участием сторон за и против Амулсара
- 11:23 Эколог и директор «Лидиан Армения» представляют в вертолете свои позиции по Амулсару премьер-министру
- 11:20 СМИ: число жертв кораблекрушения на Пхукете возросло до 18
- 11:20 Президент Саркисян поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения
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