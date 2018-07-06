Президент Армении принял признанных шведских кинодеятелей Пео Холмквиста и Сюзан Хардалян

Президент Армении Армен Саркисян принял 6 июля признанных шведских кинодеятелей, супругов Пео Холмквиста и Сюзан Хардалян, а также соучредителя международного кинофестиваля "Золотой абрикос" Арутюна Хачатряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, президент Саркисян высоко оценил их творческий интерес к армянской истории и культуре, благодаря чему также тема геноцида армян получила широкий отклик в политических и общественных кругах Швеции.

Известные кинодеятели подарили президенту Республики видеодиск фильма "Татуировки моей бабушки", рассказывающего о Геноциде армян.