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Президент Армении принял признанных шведских кинодеятелей Пео Холмквиста и Сюзан Хардалян


Президент Армении Армен Саркисян принял 6 июля признанных шведских кинодеятелей, супругов Пео Холмквиста и Сюзан Хардалян, а также соучредителя международного кинофестиваля "Золотой абрикос" Арутюна Хачатряна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, президент Саркисян высоко оценил их творческий интерес к армянской истории и культуре, благодаря чему также тема геноцида армян получила широкий отклик в политических и общественных кругах Швеции. 
Известные кинодеятели подарили президенту Республики видеодиск фильма "Татуировки моей бабушки", рассказывающего о Геноциде армян. 




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