У Армении и Ливана большой потенциал сотрудничества в сфере туризма: Аветис Китанян

У Армении и Ливана большой потенциал сотрудничества в сфере туризма, Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам в Бейруте министр по туризму Ливана Аветис Китанян, заявив, что обеим странам необходимо предпринять значительные шаги в этом направлении.

«В июне-сентябре 2017 года было очень активное передвижение по обоим направлениям. Две авиакомпании работали, и почти каждый день совершались рейсы. Это означает, что по двум направлениям ежедневно переезжало 150-200 человек. В результате число людей, выезжающих из Ливана в Армению, превысило 40 тыс человек, а из Армении в Ливан - 11-12 тыс человек», - сказал министр. Он заявил, что средства массовой информации играют ключевую роль в этом деле. Обеим сторонам необходимо представить широким общественным кругам существующие туристические возможности. Китанян сказал, что услуги в Ливане находятся на высоком уровне, климат весьма благоприятный.

«Если мы продолжим пропагандистскую кампанию, то в этой сфере есть большие возможности. Помимо представления туристических возможностей людям, необходимо создать условия для тех, кто занимается этим бизнесом, чтобы они были заинтересованы в продаже своей продукции. В Ливане есть большая армянская община, армяне всегда хотят приехать в Армению, большое количество арабов также заинтересовано в Армении. Я уверен, что в случае доступных турпакетов двустороннее движение будет увеличиваться», - сказал министр, заявив, что ливанская кухня, гостиничные услуги уникальны.

Китанян придал большое значение деятельности авиакомпании «Армения». Он сказал, что авиакомпания проявила активность на рынке, поскольку предлагала гибкие ценовые предложения.

Что касается политики Армении в отношении упрощения визового режима для граждан Ливана, министр сказал, что это очень важный шаг.

«Установление безвизового режима - очень умный шаг. Опыт показывает, что страны, применяющие этот подход, фиксируют значительные достижения в области туризма», - отметил Китанян.

По словам министра туризма, у Армении есть большой потенциал для развития туризма, необходимо инвестировать средства, а финансирование туристической сферы должно увеличиться.