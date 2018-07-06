Президент Армении принял Арсине Ханджян

Президент Армении Армен Саркисян принял знаменитую канадскую актрису армянского происхождения Арсине Ханджян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники коснулись культурной и общественной жизни страны, отношений между родиной и диаспорой.