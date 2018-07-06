Премьер-министр Армении встретился с протестующими против эксплуатации рудника Амулсара гражданами и представителями компании “Lydian Armenia”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 июля из Капана поехал в Джермук. В сопровождении представителя Армянского экологического фронта Левона Галстяна и исполнительного директора компании “Lydian Armenia” Айка Алояна премьер-министр с вертолета посмотрел на работы по эксплуатации рудника в Амулсаре, после чего в селе Кечут провел встречу с протестующими против эксплуатации месторождения жителями и экоактивистами, выслушал их мнения и замечания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Никол Пашинян отметил, что визит носит ознакомительный характер. В ходе встречи премьер-министр предложил активистам и представителям эксплуатирующей рудник компании “Lydian Armenia” провести встречу, ознакомиться с позициями друг друга и найти решения, на что стороны дали положительный ответ.

Далее встреча продолжилась в Джермуке. Премьер-министр Пашинян отметил, что процесс по эксплуатации рудника начался еще 12 лет назад, но если бы все действующие процессы начались при новом правительстве, лично он был бы против создания рудника в окрестностях Джермука.

“Мы имеем такую ситуацию, когда были сделаны огромные инвестиции де-юре с разрешения правительства Армении, по крайней мере, на данный момент у нас нет какой-либо информации о каком-либо нарушении норм. В связи с эксплуатацией месторождения начались инспекции, которые будут продолжены. Мы должны ответить на два вопроса: во-первых, выяснить возможное воздействие рудника на водные ресурсы, и, во-вторых, уяснить влияние деятельности шахты на развитие Джермука как курортного города”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян напомнил, что он с самого начала говорил, что решения по вопросу эксплуатации рудника должны быть основаны только на фактах, а не на эмоциях. По словам главы правительства, эмоциональные решения в системе государственного управления неэффективны, и существует правовая ситуация, в которой каждое решение может иметь свои возможные следствия. “Если мы в этой ситуации допустим какое-либо беззаконие, то, по крайней мере, с точки зрения международных отношений мы можем столкнуться с очень серьезными проблемами. Мы должны понимать следующее - согласны ли мы принять экспертные ответы де-юре по вышеуказанным вопросам? Любое решение мы должны принять, основываясь на фактах. Надеюсь, что присутствующие убеждены, что мы, и конкретно я, не имеем никакой иной заинтересованности кроме сбалансированных интересов Армении”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр предложил создать по вышеназванным двум вопросам с участием государства, экологов и представителей компании “Lydian Armenia” основанный на доверии трехсторонний механизм с целью выработки окончательного и не подлежащего сомнению ответа по этим вопросам. Пашинян подчеркнул, что его мнение должно сформироваться на основе экспертных, обоснованных и доказанных ответов на эти два вопроса: любое решение имеет свою цену, и он не может думать о принятии какого-либо решения без основания.

Протестующие в ответ на предложение премьер-министра отметили, что готовы к созданию подобного механизма, если “Lydian Armenia” в период исследований приостановит свою деятельность.

В свою очередь представители “Lydian Armenia” отметили, что также согласны принять предложение премьер-министра, но для них неприемлемо предложение о приостановлении деятельности компании. После состоявшихся обсуждений премьер-министр Пашинян отметил, что государство соберет все факты об эксплуатации месторождения и выразит свою позицию.

На обратном пути, около общины Гндеваз, премьер-министр поговорил с жителями села, которые собрались у дороги, чтобы встретиться с ним.