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Мероприятия, посвященные празднику Вардавар, в Ереване начнутся с 7-го июля


В Ереване с размахом отметят Вардавар. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В заявлении сказано:

«Уважаемые сограждане и гости столицы,
В рамках программы юбилейных мероприятий «Ереван 2800» 7-го июля в 18:00 молодежные союзы Араратской патриаршей епархии и мэрия Еревана в канун праздника Вардавар (праздник воды) приглашают принять участие в большом празднестве. Торжественное шествие начнется от церкви Святого Саркиса и дойдет до детского парка, где состоится мероприятие с национальными песнями и танцами. А 8-го июля в 12:00 приглашаем на Лебединое озеро, где пройдет главное традиционное мероприятие «Праздник Вардавара в Ереване», которое будет сопровождаться интересными играми, концертной программой, «водной» дискотекой и многочисленными сюрпризами. Мероприятие проводится в рамках программы трехмесячных мероприятий «Ереванское лето 2018». 
Во всех административных районах столицы с раннего утра начнутся праздничные мероприятия.
Приглашаем всех принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Вардавару.

 

Управление культуры аппарата мэрии Еревана».


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