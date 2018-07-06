Мероприятия, посвященные празднику Вардавар, в Ереване начнутся с 7-го июля

В Ереване с размахом отметят Вардавар. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В заявлении сказано:

«Уважаемые сограждане и гости столицы,

В рамках программы юбилейных мероприятий «Ереван 2800» 7-го июля в 18:00 молодежные союзы Араратской патриаршей епархии и мэрия Еревана в канун праздника Вардавар (праздник воды) приглашают принять участие в большом празднестве. Торжественное шествие начнется от церкви Святого Саркиса и дойдет до детского парка, где состоится мероприятие с национальными песнями и танцами. А 8-го июля в 12:00 приглашаем на Лебединое озеро, где пройдет главное традиционное мероприятие «Праздник Вардавара в Ереване», которое будет сопровождаться интересными играми, концертной программой, «водной» дискотекой и многочисленными сюрпризами. Мероприятие проводится в рамках программы трехмесячных мероприятий «Ереванское лето 2018».

Во всех административных районах столицы с раннего утра начнутся праздничные мероприятия.

Приглашаем всех принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Вардавару.

Управление культуры аппарата мэрии Еревана».