Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

Китай ввел пошлины на американские товары


Китай в пятницу ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в 34 миллиарда долларов в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона, говорится в заявлении главного таможенного управления КНР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"США 6 июля в 00.01 по местному времени ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров", — говорится в заявлении, распространенном китайским СМИ.

Сообщается, что китайские пошлины вступили в силу 6 июля в 12.01 по местному времени (07.01 мск.

 




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