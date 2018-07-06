Китай ввел пошлины на американские товары

Китай в пятницу ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в 34 миллиарда долларов в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона, говорится в заявлении главного таможенного управления КНР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"США 6 июля в 00.01 по местному времени ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров", — говорится в заявлении, распространенном китайским СМИ.

Сообщается, что китайские пошлины вступили в силу 6 июля в 12.01 по местному времени (07.01 мск.