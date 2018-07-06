Начальнику охраны Гагика Царукяна Эдуарду Бабаяну предъявлено обвинение: он арестован

5-го июля, в рамках уголовного дела, следователь ОСС Армении предъявил обвинение по ст. 112 УК Армении помощнику главы Олимпийского комитета, начальнику охраны Гагика Царукяна Эдуарду Бабаяну - за групповое нанесение тяжких телесных повреждений, с угрозой для жизни пострадавшего. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС СК Армении.

По словам пострадавшего, его сын – гражданин РФ, является чемпионом мира по боксу, и Гагик Царукян обещал наградить его за это, однако, после получения армянского гражданства, его сын попал в розыск за уклонение от военной службы.

В свою очередь, в Следственном комитете сообщили, что накануне вечером в ереванский медцентр "Армения" был доставлен 50-летний мужчина с диагнозом "правосторонний пневмоторакс" (скопление воздуха в плевральной полости), "перелом ребра", "подкожная эмфизема грудной клетки".

"По предварительным данным, мужчина получил травмы во время инцидента в ереванском спорткомплексе "Олимпаван". При осмотре места происшествия были обнаружены следы крови. Полиция начала разыскивать помощника главы Олимпийского комитета, начальника охраны Гагика Царукяна Эдуарда Бабаяна. Через несколько часов тот сам явился в отделение полиции Маштоца. Он был задержан в статусе подозреваемого и доставлен в СИЗО.

05.07.2018 следователь представил в суд ходатайство о применении в отношении меры пресечения в виде ареста, суд удовлетворил ходатайство. Бабаян был арестован.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.