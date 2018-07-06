На обсуждении, устроенном по инициативе премьер-министра, стороны за и против Амулсара к согласию не пришли

По инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Джермуке состоялось обсуждение с участием сторон за и против Амулсара. Как передает «Арменпресс», присутствуют представители «Лидиан Армения», протестующие граждане, члены правительства Армении. Стороны за и против Амулсара к согласию не пришли.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагал дать правительству время для проведения проверок, после чего эксплатация рыдника либо возобновится, либо будет принято другое решение.

Протестующие требовали, чтобы в этот пронежуток времени рудники не работали. Представители «Лидиан Армения» не согласились с этим. Встреча закончилась безрезультатно, протестующие заявили, что продолжат свои акции.

Как сообщалось ранее, по инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в Джермуке состоится обсуждение с участием сторон за и против Амулсара.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проблему надо рассматривать в 2 контекстах: первое – возможное водействие на водные ресурсы, второе - возможное водействие на Джермук – в качестве здравницы.

По его словам, в обоих случаях возможны 2 ответа: отрицательное воздействие есть, или же его нет.

«Хочу понять, что мы можем создать 3-сторонний доверенный механизм для получения окончательное и непререкаемого ответа на эти вопросы»,- сказал он.

По его словам, все действия правительства Армении должны быть основаны не наа эмоциях, а на фактах. «Если в этой ситуации мы допустим беззаконие, - не с наших точек зрения, а с международных точек зрения, мы столкнемся с большими проблемами»,- сказал он, не исключив, что все эти волнения спровоцированы с тем, чтобы втянуть Армению в судебный скандал. На эту идею протестующие граждане откликнулись отрицательно, сказав «это не так».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз подтвердил, что он не имеет персонального интереса в этом вопросе, не скован обязательствами ни перед кем, и высшим интересом для него являются интересы страны. «Персонально для меня дорого каждое дерево, однако в качестве премьер-министра Армении я обязан думать взвешенно»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, активисты движения против разработки месторождения уже около двух недель блокируют дорогу к Амулсару. По их словам, эксплуатация месторождения опасна для населения и окружающей среды. Аналогичного мнения придерживаются некоторые зарубежные эксперты, которые считают, что для эксплуатации компания должна построить очистную станцию, в противном случае деятельность месторождения будет таить большую опасность.

Сотрудники компании проводят встречную акцию, требуя не мешать им работать. По словам исполнительного директора компании Айка Алояна, акции протеста уже стали причиной убытка в размере 3,5 млн долларов.

Ранее вице-премьер Тигран Авинян заявил о намерении создать рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг эксплуатации месторождения.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.