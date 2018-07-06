Группа лиц ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине: иерей Ваграм Меликян

Группа лиц ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, сообщает пресс-секретарь св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Только что члены известной инициативы - группа лиц, ворвались в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, проявляя неподобающее поведение, предъявляя ультимативные требования и провоцируя. Они не расположены прислушаться к доводам клерикалов и прекратить столь неподобающие действия»,- пишет он.