Группа лиц ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине: иерей Ваграм Меликян
Группа лиц ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, сообщает пресс-секретарь св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.«Только что члены известной инициативы - группа лиц, ворвались в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, проявляя неподобающее поведение, предъявляя ультимативные требования и провоцируя. Они не расположены прислушаться к доводам клерикалов и прекратить столь неподобающие действия»,- пишет он.
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