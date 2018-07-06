По случаю Дня Конституции, Давид Тоноян побывал в N-ской военной части

По случаю Дня Конституции, министр обороны Армении Давид Тоноян побывал 5 июля в N-ской военной части. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении. министр обороны Армении Давид Тоноян поздравил личный состав с Днем Конституции и поблагодарил за добросовестную службу, ответственное отношение к поставленным задачам и их великолепное выполнение. Министр напомнил, что гарантом выполнения конституционных положений об обеспечении стабильности, мира и укрепления государственности является армия, в лице имеющих высокую степень подготовки офицеров и солдат.

Учитывая существующие вызовы и принципы ведения современного боя, а также то, что только армия может пресечь наглые действия противника, министр призвал и впредь продолжать физическую и боевую подготовку, совершенствоваться при помощи учений.