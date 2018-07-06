Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

На территории Армении температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса


МЧС Армении предупреждает: УФ-индекс составит 7, нужно избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На территории Армении

Днем 6-го и с 9-11 июля ожидается погода без осадков. После полудня с 6-8 в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 6-7 июля температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса, а с 9-10 повысится на столько же.

В городе Ереван

Днем 6-го и с 9-11 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы с 6-8 в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой.




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