Делегация во главе с А.Баблояном на форуме председателей франкофонных парламентов
5 июля делегация во главе с А.Баблояном приняла участие в работе форума председателей франкофонных парламентов в Квебеке. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
Спикер НС, выступив в рамках темы “Совершенствование представительства общества во франкофонных парламентах”, в частности, отметил:
“Армения горда своей принадлежностью к большой семье Франкофонии, с которой разделяет ценности гуманизма и солидарности.
Мы поддерживаем шаги государств-членов Франкофонии, направленные на защиту прав человека, обеспечение равноправия между женщинами и мужчинами, сохранение основополагающих ценностей демократии, повышение роли молодежи.
Почти во всех сферах политической и общественной жизни Армении роль женщин из года в год растет. В принятом 25 мая 2015 г. Избирательном кодексе (ИК) четко закреплено, что в каждой пятерке пропорциональных списков всех участвующих в парламентских выборах политических партий или блоков должна быть по меньшей мере одна женщина, в результате чего весьма ощутима вовлеченность женщин в парламент. Из 105 депутатов НС шестого созыва 18 – женщины, которые активно участвуют во всех парламентских дебатах.
Одна из трех вице-спикеров НС – женщина, являющаяся также главой армянской делегации в ПАСЕ, а прежде занимавшая должность министра юстиции РА.
Национальным меньшинствам Армении ИК предоставлена возможность быть представленными в НС. В парламенте шестого созыва мандаты получили 4 представителя нацменьшинств. Первое заседание первой сессии НС РА вел представитель курдской общины.
Франкофония – платформа своеобразного сотрудничества для армянской молодежи. Франкофонный мир, высоко оценивая роль и значение молодежи, всячески пытается поощрять и поддерживать их инициативы.
В 2016 г. на ПА Франкофонии по инициативе и содействии главы делегации НС РА М.Есаян при парламенте создан Парламент франкофонной молодежи Армении.
С целью совершенствования демократических институтов, формирования гражданского общества наша страна постоянно вовлекает молодежь в законотворческую работу, помогает становлению молодых лидеров, яркое доказательство чему – сформированный в 2004 г. Молодежный парламент”.
Делегация приняла также участие в совместной рабочей встрече председателей и генеральных секретарей франкофонных парламентов.В составе возглавляемой Председателем НС делегации – глава делегации НС РА в ПАФ М.Есаян.