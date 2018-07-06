Делегация во главе с А.Баблояном на форуме председателей франкофонных парламентов

5 июля делегация во главе с А.Баблояном приняла участие в работе форума председателей франкофонных парламентов в Квебеке. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Спикер НС, выступив в рамках темы “Совершенствование представительства общества во франкофонных парламентах”, в частности, отметил:

“Армения горда своей принадлежностью к большой семье Франкофонии, с которой разделяет ценности гуманизма и солидарности.

Мы поддерживаем шаги государств-членов Франкофонии, направленные на защиту прав человека, обеспечение равноправия между женщинами и мужчинами, сохранение основополагающих ценностей демократии, повышение роли молодежи.

Почти во всех сферах политической и общественной жизни Армении роль женщин из года в год растет. В принятом 25 мая 2015 г. Избирательном кодексе (ИК) четко закреплено, что в каждой пятерке пропорциональных списков всех участвующих в парламентских выборах политических партий или блоков должна быть по меньшей мере одна женщина, в результате чего весьма ощутима вовлеченность женщин в парламент. Из 105 депутатов НС шестого созыва 18 – женщины, которые активно участвуют во всех парламентских дебатах.

Одна из трех вице-спикеров НС – женщина, являющаяся также главой армянской делегации в ПАСЕ, а прежде занимавшая должность министра юстиции РА.

Национальным меньшинствам Армении ИК предоставлена возможность быть представленными в НС. В парламенте шестого созыва мандаты получили 4 представителя нацменьшинств. Первое заседание первой сессии НС РА вел представитель курдской общины.

Франкофония – платформа своеобразного сотрудничества для армянской молодежи. Франкофонный мир, высоко оценивая роль и значение молодежи, всячески пытается поощрять и поддерживать их инициативы.

В 2016 г. на ПА Франкофонии по инициативе и содействии главы делегации НС РА М.Есаян при парламенте создан Парламент франкофонной молодежи Армении.

С целью совершенствования демократических институтов, формирования гражданского общества наша страна постоянно вовлекает молодежь в законотворческую работу, помогает становлению молодых лидеров, яркое доказательство чему – сформированный в 2004 г. Молодежный парламент”.

Делегация приняла также участие в совместной рабочей встрече председателей и генеральных секретарей франкофонных парламентов.

В составе возглавляемой Председателем НС делегации – глава делегации НС РА в ПАФ М.Есаян.