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Торжественная церемония награждения учащихся в резиденции президента Республики Арцах


6 июля в резиденции Президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения учащихся школ Арцаха, занявших призовые места на заключительном этапе прошедшей в Республике Армения предметной олимпиады среди школьников за 2017-2018 учебный год. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
«Мы каждый раз испытываем гордость, глядя на такую скромную, порядочную и умную молодежь, которая завтра будет создавать будущее нашей страны, станет ее защитником, будет развивать и усиливать нашу независимую государственность», - подчеркнул в своем слове Президент Саакян.
Бако Саакян отметил важность успехов и достижений арцахских школьников, подчеркнув необходимость последовательного совершенствования, углубления и расширения знаний, стремления к новым высотам, умения никогда не отступать перед трудностями. 
«Интеллектуальный потенциал нашего народа - самое большое богатство, которое в случае своевременного выявления, усовершенствования и правильного использования откроет неиссякаемые возможности для дальнейшего развития нашей родины», - подчеркнул Бако Саакян.


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