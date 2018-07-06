Ара Варданян вернулся на работу: в счет фонда «Армения» продолжают поступать пожертвования

Директор фонда «Армения» Ара Варданян, который был освобожден под залог в 1 млн драмов, вернулся на работу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь фонда «Армения» Ануш Мартиросян.

«Работа фонда «Армения» продолжается в обычном режиме, действуют все программы, на 16-е июля назначено открытие общинного центра в Арцахе. Многодетные семьи получат квартиры»,- сказала она.

На вопрос о том, были ли за эти дни звонки от доноров фонда, она ответила утвердительно, по ее словам, люди беспокоились, хотели узнать подробности.

«Мы всем давали подобающую информацию. Скажу больше - в счет фонда «Армения» продолжают поступать пожертвования»,- сказала она.

Директор фонда «Армения» Ара Варданян освобожден под залог в 1 млн драмов, который был установлен судом. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала его адвокат Лусинэ Саакян.

«Мы представили ходатайство об изменении меры пресечения, освобождении под залог в 1 млн драмов, и следователь не возражал»,- сказала адвокат Лусинэ Саакян.

Напомним, что на основании оперативных данных, полученных Службой национальной безопасности Республики Армения, 2 июля, по подозрению в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями служащего общественной организации, был подвергнут приводу директор всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, под давлением фактов Варданян признался, что, владея предоставленной фонду кредитной картой на 25 млн драмов, он использовал эти средства в личных целях, в том числе делая ставки в разные онлайн-казино.

По его словам, потраченные с кредитной карты средства Варданян вернул за счет сумм, пожертвованных фонду. Затем Варданян личные наличные средства перечислил бухгалтерии фонда, тем самым скрыв факт растраты им средств фонда.

Только за последнюю неделю Варданян с банковской карты фонда перечислил онлайн-казино около 14 млн драмов, а в период с 2016-го по 2018 гг. эта сумма составила около 130 млн драмов.

В настоящее время во всеармянском фонде «Айастан» проходят проверки для раскрытия возможных злоупотреблений и присвоений средств, а также для выяснения законности расходов пожертвованных средств.

Ара Варданян задержан. Предварительное следствие продолжается.