МИД Франции: ответ на санкции США против Ирана будет выработан к ноябрю

Многосторонний ответ на санкции США в отношении Ирана и торгующих с ним предприятий будет выработан к ноябрю. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя реакцию мирового сообщества на экстерриториальные меры США.

"Эта тема находится на повестке дня", - сказал французский министр. "Санкции начнут действовать в августе, - отметил он. - До этого у нас слишком мало времени. Но к ноябрю, когда ожидается вторая волна, мы должны выработать решения".