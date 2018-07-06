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Эколог и директор «Лидиан Армения» представляют в вертолете свои позиции по Амулсару премьер-министру


Эколог Левон Галстян и директор «Лидиан Армения» Айк Алоян представляют в вертолете свои позиции по Амулсару премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает пресс-секретарь Никола Пашиняна Арман Егоян, приложив фотографию.

Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян обозрел с вертолета Амулсар и окрестности, сопоставляя представленные сторонами доводы и обеспокоенность»,- пишет он.


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