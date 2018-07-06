Эколог и директор «Лидиан Армения» представляют в вертолете свои позиции по Амулсару премьер-министру
Эколог Левон Галстян и директор «Лидиан Армения» Айк Алоян представляют в вертолете свои позиции по Амулсару премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает пресс-секретарь Никола Пашиняна Арман Егоян, приложив фотографию.
Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.«Премьер-министр Армении Никол Пашинян обозрел с вертолета Амулсар и окрестности, сопоставляя представленные сторонами доводы и обеспокоенность»,- пишет он.
- 11:23 Эколог и директор «Лидиан Армения» представляют в вертолете свои позиции по Амулсару премьер-министру
- 11:20 СМИ: число жертв кораблекрушения на Пхукете возросло до 18
- 10:48 СМИ: Помпео подарит Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона о "человеке-ракете"
- 10:42 Следователь не возражал: Ара Варданян освобожден под залог в 1 млн драмов
- 10:38 «Ереванский бестселлер»: На первом месте – книга Никола Пашиняна: армянская литература, июнь 2018 года
- 10:26 МО Армении начинает проверки в военных частях, подчиненных первому МЦ: пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян
- 10:17 Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с гражданами, протестующими против эксплуатации Амулсара
- 10:04 Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня
- 09:58 Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё"
- 09:30 Европейские индексы - 05-07-18
- 09:29 Американские индексы выросли - 05-07-18
- 09:25 Цены на цветные металлы - 05-07-18
- 09:22 Цены на драгоценные металлы - 05-07-18
- 09:20 Цены на нефть снизились - 05-07-18
- 05.07-22:33 Зампредседателя ДСЕ представили кандидатуру Арама Саргсяна на пост председателя ДСЕ
- 05.07-20:09 Похищенные рисунки Сарьяна, наркотики, оружие: был проведен обыск у сына Александра Саргсяна – Нарека Саргсяна
- 05.07-17:44 Анонс мероприятий на 6 июля
- 05.07-17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-07-18
- 05.07-17:31 Азиатские индексы - 05-07-18
- 05.07-16:59 Наилучшим символом каждого государства является его законопослушный и, одновременно, защищённый законом гражданин – Армен Саркисян
- 05.07-16:50 Награбленное вернем – независимо от имении фамилии грабителя — Никол Пашинян
- 05.07-16:42 Нужны неопровержимые факты, на основании которых можно будет принять решение – премьер о горнодобывающей промышленности
- 05.07-16:05 Президент Армен Саркисян принял Сержа Танкяна и КаринаОванисяна
- 05.07-15:45 Из избирательных списков будут изъяты лица, не имеющие законного документа, удостоверяющего личность
- 05.07-15:30 Механизмы идентификации и снятия отпечатков пальцев на предстоящих выборах действовать не будут
- 05.07-15:16 Аккредитация СМИ на выборах должна быть строго адресной – обсуждение реформы ИК
- 05.07-14:45 Безоговорочное исполнение Конституции - священный долг каждого — послание премьер-министра РА
- 05.07-14:41 Айк Саргсян подозревается в попытке убийства
- 05.07-14:19 Нужно думать и действовать во благо государства – послание президента РА
- 05.07-13:35 Недостаток сельхозтехники, недостаток транспорта — вопросы глав общин премьер- министру
- 05.07-13:28 Пашинян: как только почувствую, что лишился вашей поддержки – ни минуты более не останусь в кабинете премьера
- 05.07-13:00 Не доводите дела до правоохранительных органов — Пашинян призвал глав общин пересмотреть образ действий
- 05.07-12:49 В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
- 05.07-12:45 Председатель НС РА направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции
- 05.07-12:27 В селе Артаниш нашли пропавших несовершеннолетних детей
16:37, 30.06.2018
Просмотрели 1660 раз Эрдоган намерен включить в состав нового правительства экономиста, армянина Дарона Аджемоглу — турецкие СМИ
20:38, 29.06.2018
Просмотрели 1246 раз По месту жительства племянника экс-президента Сержа Саргсяна обнаружены соглашения о банковских вкладах в размере около 6 млн 800 тыс долларов
16:51, 02.07.2018
Просмотрели 1153 раз Заявления депутата Госдумы Савельева об Арцахе некомпетентны и не отражают официальную позицию РФ: Затулин
20:47, 29.06.2018
Просмотрели 1086 раз Президент Армении присутствовал на церемонии открытия бюста первого посла Армении в США Армена Гаро
15:06, 29.06.2018
Просмотрели 985 раз Проведение парадов и решение боевых задач – разные мероприятия: Артак Давтян комментирует военный парад в Баку