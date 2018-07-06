Президент Саркисян поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения
11:20, 6 Июль, 2018
Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, поздравив его с днём рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
В послании говорится:
«Примите мои искренние и тёплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Своим богатым опытом государственной деятельности, умением решительно защищать интересы Республики Казахстан и решать задачи широкого международного сотрудничества вы заслужили авторитет и уважение на международной арене.
Уверен, что основанное на взаимной поддержке и уважении интересов конструктивное взаимодействие Армении и Казахстана позволит существенно обогатить повестку межгосударственного армяно-казахского сотрудничества.
Желаю Вам доброго здоровья, благоденствия и успехов, а народу Казахстана – мира и процветания».