Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

Президент Саркисян поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения


Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, поздравив его с днём рождения. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
В послании говорится:

«Примите мои искренние и тёплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Своим богатым опытом государственной деятельности, умением решительно защищать интересы Республики Казахстан и решать задачи широкого международного сотрудничества вы заслужили авторитет и уважение на международной арене. 

Уверен, что основанное на взаимной поддержке и уважении интересов конструктивное взаимодействие Армении и Казахстана позволит существенно обогатить повестку межгосударственного армяно-казахского сотрудничества. 

Желаю Вам доброго здоровья, благоденствия и успехов, а народу Казахстана – мира и процветания».


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации