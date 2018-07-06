Оперный театр представит «Волшебную флейту» в Дубае и Кувейте

Национальный академический театр оперы и балета Армении представит «Волшебную флейту» Моцарта в Дубае и Кувейте. По завершении гастролей, спектакль смогут увидеть ереванские меломаны. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказали дирижер театра, лауреат международных конкурсов Арутюн Арзуманян, сопрано Мери Мовсисян и баритон Ким Саргсян.

Дирижер Арутюн Арзуманян

«Волшебную флейту» Моцарта ранее в Армении не ставили, из опер Моцарта здесь ставили только «Дон Жуан». 30-го июня мы провели предпремьерный показ в закрытом режиме. Настоящая премьера спектакля состоится в оперном театре Дубая – в новом красивом здании. Спектакли пройдут 6, 7, 8-го сентября.

«Волшебную флейту» Моцарта поставил у нас Паоло Мичике из Италии, постановка насыщена световыми и лазерными эффектами.

В конце сентября мы повезем спектакль в Кувейт, в новопостроенном театре это будут первые спектакли. В начале декабря состоится армянская премьера спектакля.

Сопрано Мери Мовсисян

Я пою Памину – молодую принцессу, которую похитил Зарастро. В Памину влюблен принц Тамино, их любовь преодолевает множество ;препятствий на пути к их воссоединению.

Это будут мои первые гастроли в труппе театра.

Баритон Ким Саргсян

Я пою партию Папагено, это лесмной отшельник, который и не знает, что на свете есть и другие люди. Это интересный, полукомический образ.

Я работааю в театре скрипачем уже 14 лет, второй год, как я пою. Это будут мои первые гастроли в труппе театра.

Опера «Волшебная флейта» окончила творческий путь Моцарта. Первый показ оперы состоялся 30 сентября 1971 года в Вене, а через два месяца композитор умер. Изначально, кажется, что «Волшебная флейта» - это опера-сказка, в которой описывается победа добра над злом. На самом же деле данная опера – это глубокое философское произведение, в котором запечатлелся образ справедливой державы. Несмотря на свой запутанный сюжет, идея произведения понятна: тропа к успеху пролагается только через множество помех и нелегких препятствий. Просто так успех не придет в жизнь человека. Силы добра и зла содержаться не только в характерах человечества, но и в основах мироздания. В произведении их одушевляют магические герои – маг Зарастро и хитрая Царица ночи. Между ними суетится Тамино, который находится в поисках правды и препятствий, которые к ней ведут.

В произведение «Волшебная флейта» композитор воплотил свою мечту о написании масштабной оперы на немецком языке. В отличие от остальных произведений Моцарта, которые написаны на итальянской основе, «Волшебная флейта» соответствует структуре зингшпиля. Это комическая опера, отличительной чертой которой является смена завершенных музыкальных актов с диалогами. В основном все номера представляют собой ансамбли, которые отличаются по содержанию и голосам.

Опера состоит из двух актов, которые оканчиваются большими завершающими сценами. При этом отличительной чертой произведения является накапливание происшествий не в первом, а во втором финале. Также стоит обратить внимание на множество развязок до приближения завершающего финала.

В первом действии принц Тамино защищается от страшного змея и просит о помощи. Но так и не дождавшись ее, он теряет сознание. Три дамы Царицы ночи уничтожают змея. Принц Тамино приходится им по душе и они не желают его оставлять. Дамы долго спорят, кто скажет Царице ночи о произошедшем, в результате чего, идут к ней вместе. Когда к принцу приходит сознание, он видит перед собой птицелова Папагено, который в свою очередь приписал себе победу над чудовищем. Вернувшись, три дамы наказывают птицелова, заперев его рот на замок. Девушки показывают юноше фотографию дочери Царицы ночи, которую украл коварный волшебник. Тамино восхищен ее красотой и готов ради нее на все. Тут возникает Царица ночи и говорит юноше, что если он освободит дочь – она станет его женой. Чтобы облегчить поиски дочери, Царица дает Тамино волшебную флейту, которая станет его помощником во время испытаний. Спутником Тамино стал Папагено, которому Царица дет магические колокольчики. Их сила заключается в том, что все, кто их услышит – начнут танцевать. Спутниками Тамино и Папагено назначены три магических мальчика.

Во владении Зарастро принцесса Памина изнемогает от домогательств мавра Маностатоса и решает сбежать. Но мавр закрепил ее в цепи. Тут появляется Папагено, который сообщает Памине, что Тамино готов ради нее на все и в скором времени освободит ее. На входе во дворец стоит жрец, который сообщает Тамино, что Зарастро – не коварный маг, в его дворце царит тепло и доброта. Возникает Зарастро, принцесса признается ему, что не послушалась его. Мавр приводит задержанного принца. Тамино и Памина бегут друг к другу, но мавр запрещает им это. Заразстро приказывает наказать мавра, а Тамино и Папагено должны будут перенести несколько проверок в храме.

Во втором действии жрецы сообщают, что наказания будут тяжелыми: кто их не выдержит – умрет. Папагено решает отказаться, но Зарастро обещает ему жену и Папагено меняет свое решение.

Первое испытание – противостоять женским уловкам. Перед Тамино и Папагено появляются три девушки, они пугают смертью и упрашивают возвратиться к их госпоже. Папагено начинает с ними беседу, а Тамино молчит – он и выигрывает данное состязание.

Второе препятствие заключается в том, что жрецы требуют от Тамино и Папагено только молчания. Три магических парня отдают птицелову и Тамино колокольчики и флейту. На звуки флейты появляется Памина. Она находится в недоумении – почему принц ничего не отвечает, и решает, что его любовь к ней остыла. В свою очередь Папагено не в силах промолчать, он требует от жреца подружку. И тут же перед ними возникает страшная старуха Папагена.

Памина никак не успокаивается, в ее голову приходят мысли о том, что принц к ней больше ничего не чувствует. Три мальчика сообщают принцессе, что Тамино все так же ее любит. Памина решает преодолеть все испытания вместе с принцем, и они вместе проходят через огонь и бушующие волны.

Птицелов ищет свою невесту, но нигде не может ее найти. Он уже хочет попрощаться с жизнью, но тут перед ним возникает его прекрасная Памина.

Царица ночи вместе с Моностасом пробираются во дворец Зарастро, чтобы разрушить его храм. Но Зарастро мешает ей это совершить.

Жрецы прославляют мудрость и любовь.

Роза Григорян