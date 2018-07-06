Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Пхеньян с визитом, в ходе которого планирует подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man ("Астронавт", или, буквально, "человек-ракета" - прим. ТАСС) британского певца Элтона Джона. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Помимо письма от американского президента Дональда Трампа дипломат передаст Ким Чен Ыну музыкальный диск с песней, название которой лидер Соединенных Штатов в качестве эпитета использовал в прошлом году, когда КНДР приступила к активному проведению ракетных испытаний, говорится в материале.

В пятницу во второй половине дня Помпео прибыл в Пхеньян. Он посещает КНДР с визитом третий раз - первые две поездки госсекретаря состоялись в преддверии саммита США - КНДР в Сингапуре, который прошел 12 июня.

В ходе визита запланированы встречи с Ким Чен Ыном и некоторыми представителями руководства КНДР. Американская сторона собирается обсудить меры по ядерному разоружению Пхеньяна, закрепить договоренности, достигнутые на высшем уровне на сингапурском саммите.